大陸男星趙亮因在歷史劇《康熙微服私訪記》飾演太監「三德子」為人熟知，在劇中和張國立飾演的康熙皇帝有不少逗趣對手戲，讓他成為「太監專業戶」，不過近年來他淡出幕前，專心在養雞場副業上，沒想到竟成身價破億富豪，老婆還是身高180公分的超模胡敬。

趙亮曾在汶川地震後到災區做義工，見到當地慘況後，就在當地買下土地並開設養雞場，希望能為當地經濟的復甦盡一份心力，沒想到事業越做越大，目前已經有4座養雞場，更在今年5月開設餐廳，從食材到烹煮「一條龍」服務，讓他身價破億。

趙亮開養雞場還娶美嬌妻。(圖／翻攝自微博)

除了事業順遂外，趙亮還娶了美嬌妻，雖然他沒有高大、帥氣外表，但樸實態度吸引小15歲名模胡敬，兩人不僅有年齡差，身高還比180公分的胡敬矮一個頭，但兩人愛情長跑5年後，於2008年結婚，育有2子，結縭超過10年依舊恩愛如昔，堪稱人生勝利組。

趙亮因在《康熙微服私訪記》自然不做作演技，打開知名度，之後演了《楚留香新傳》、《笑傲江湖》等多部戲劇，近來除了專注在養殖事業上，也常會在抖音分享日常生活，還因為事業成功，成為財經節目的常客。