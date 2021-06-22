5年前男子湯景華不滿官司沒打贏，竟到和他有爭執的翁姓男子住家騎樓縱火，把對方6名家人當成「甕窯雞」活活燒死，歷審4度判死，最高法院審理中，湯景華請求撤銷羈押，法官認為他有繼續羈押的必要，裁定駁回。可抗告。

湯男到新北市三重某餐廳用餐時，和在店內用餐的翁祥智發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確定，湯男因此不滿，2016前到翁住家樓下，在機車上點火後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死。

一審到台灣高等法院更二審都將湯男判處死刑，因應疫情關係，最高法院日前言詞辯論，用遠距視訊方式訊問羈押中的湯景華；湯說他沒有縱火，台灣是個民主法治國家，用這個可以斷送一個人的生死嗎？不該拿出證據嗎？

湯的律師表示，如果湯景華想縱火燒房子，可以直接丟汽油彈或對住宅、大門放火，他不是消防專家，如何預見火勢會找易燃處燒，他沒有放火燒住宅的故意，不符合兩公約的情節最重大之罪。

但檢察官以已判死並槍決的男子翁仁賢案為例，認為湯景華知道公寓出入口只有一個，卻在深夜放火殺害無辜6人，且犯後沒有悔意未獲死者家屬原諒，請求維持死刑判決，法官將在7月2日上午11點宣判。