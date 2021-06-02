國泰金(2882)暨旗下各子公司持續進行「零碳營運轉型」，接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於2030年全面使用綠電。另外，中壽(2823)首度自建的總部大樓以永續發展為設計核心，取得內政部「黃金級綠建築標章」，達成綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾改善等七大評估指標。

國泰金2017年設定集團五年減碳5％目標，2020年累積減碳達6.76％，提前達標。然近期疫情復燃、水資源不穩定，尤其氣候行動刻不容緩，因此，國泰承諾提高再生能源使用比率，透過與售電業者合作，國泰金、國壽、國泰世華銀行及國泰產險總部，預計在2025年之前達成百分百使用綠電，而國內所有營業據點則於2030年達到100％使用再生能源。國泰世華銀行已配置智慧電錶，導入可視化管理能源方案。國泰人壽透過能源盤點，逐步汰換老舊設備，更藉由使用再生能源設置太陽能板及推動綠建築設計，回應《巴黎氣候協定》目標。

中壽首度自建的總部大樓，規劃設計2017年取得「黃金級候選綠建築證書」，在基地規劃、建材運用、室內設備各方面減少環境衝擊與節能減廢，促進大樓及周遭區域的永續利用。基地規劃上，以提高保水能力保存大地自然的水循環功能，維護基地內生態環境平衡，基地範圍內保留超過2,000坪以上的綠地和透水鋪面。

總部大樓建築及建材採平整俐落的規則型設計，避免繁複的出挑內凹，並採用鋼結構及室內輕隔間牆系統，降低建材使用量，減少建造過程產生的二氧化碳和營建廢棄物。整體建築從設計施工階段起即以綠建築理念為基礎，如今獲得綠建築標章認證，再次展現中壽對友善環境的重視。

(時報資訊)