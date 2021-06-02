上周末終於迎來梅雨鋒面稍解旱象，水利署署長賴建信2日前往忠泰營造老佛爺基地工務所向第一線工作人員說聲謝謝並與公司陳秋雄總經理視訊，對忠泰建設的大力支持下由忠泰營造盡全力配合的高度使命感，善盡社會責任，提供建地點井地下水及協助台水公司現地取水、淨水、輸水等作業，以最小成本、最大效益提供臺中市穩定的自來水，表示衷心感謝。

賴建信指出，今年4月臺中市登記新建建案計有52處工地，由於臺中市區地質屬於卵礫石層，蘊藏大量的豐沛地下水，因此工地進行地基基礎開挖時需利用點井祛水，來降低地下水水位以利基礎建設。

經由市府統計52處建地每日透過專用排水道排放出的地下水高達50餘萬噸，在此涓滴是寶的緊張時刻，水利署與台水公司攜手合作，快速將這些建築基地抽水量規模、周邊是否有加油站或其他可能污染源、附近是否有臨近供水管線等條件進行篩選後，再進行高規格比照飲用水水質標準地下水水質檢測而挑出了包括老佛爺、勤美之森、大其心、台中企銀、J12、仰星殿、築願景、惠田上書房、惠民三、LALAPORT及環球金融中心等11處，合計最大產水能力約每日可產水9.3萬噸，經過台水公司現地淨水、消毒處理後送入供水系統。

有了這些新增水量，使除原來供應大台中地區用水的德基及鯉魚潭水庫大大減輕供水壓力。此次抗旱過程中行政院分別核定包括建築工地地下水利用、伏流水、海淡水及地下水等抗旱1.0及2.0工作，在旱災中央災害應變中心指揮官指導下，水利署與台水公司日夜趕辦，已完成每日76.4萬噸新水源，大符超越行政院原訂新增每日16.8萬噸的目標量4.5倍。

(工商 )