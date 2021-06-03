因為全球主要消費國中國的需求疲軟，抵銷了美洲方面的供應威脅，致LME期銅價格走低，有望連續第3個交易日下跌。由於銅價一直徘徊在上個月創下的歷史高位附近徘迴，位居高價下抑制了下游業者購賣的意願，與此同時，洋山銅溢價跌至每公噸28.5美元，為2016年2月以來的最低水平，說明中國對進口金屬的需求減弱。

周四(6/3)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.21%，報每公噸10,126美元，盤中最低一度觸及每公噸10,118美元。(商品行情網)

(時報資訊)