在旅遊股和房地產股助攻下，歐股在周二再次創下歷史新高；然而德國疲軟的工業產出，以及對英國在本月稍晚將延後管制鬆綁的疑慮，限制了歐股漲勢。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.45點或0.10%，為454.01點。較穩定的類股例如房地產股和電信股於周二領漲。

旅遊休閒股上漲1.8%。在高盛上調評級為買進之下，廉航公司易捷(easyJet)股價大漲。

德國DAX指數跌0.2%。德國四月工業生產意外下跌，該數據進一步表明，半導體短缺和其他供應鏈瓶頸，正阻礙德國的復甦。此亦突顯出德國經濟在第二季初的表現，遠低於正常水準。

在連續六個交易日的上漲後，汽車股下跌1.1%。

英國FTSE 100指數小幅上漲。英鎊走弱；另英美菸草公司在上調本年度營收預期後，小漲0.4%。

紐約時報報導，由於擔心變種病毒的擴散，英國在6月21日放鬆新冠管制的時間表，很可能推延兩周。

在本周歐洲央行公布政策，以及美國通膨數據公布之前，全球市場的預期將喜憂參半。

在高盛將股票評級上調為買進後，瑞士製藥廠龍沙(Lonza)漲2.3%。而在高盛下調為賣出之下，德國漢莎航空跌2.1%。

(時報資訊)