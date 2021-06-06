受鋒面影響，台南地區多處降下豪大雨，曾文、烏山頭、南化上游集水區也有強降雨，雨水持續入帳，3水庫合計水量昨天下午5點為7900萬噸，至早上9點已經漲到1.2億噸，下午進帳會再增加。

據水利署南區水資源局資料顯示，曾文水庫上游集水區昨日至今日上午9點累計雨量有194.5毫米；烏山頭水庫累計雨量360毫米；南化水庫255毫米。

南水局副局長鄒漢貴表示，此波降雨估計可為曾文、烏山頭水庫帶來4100萬噸入帳；南化水庫預估可以2500萬噸入帳；台南3水庫目前蓄水量合計已有1.2噸。此外，水利署也持續從甲仙攔河堰越域引水，希望把水存到南化水庫。

此波鋒面帶來的降雨，讓台南農作物大大解渴，昨天至今早9點全國雨量累計排名中，前10名中有7處是在台南市測出，下營區累計雨量421.5毫米衝上全國第2，有農友表示，原本乾枯的農塘，這幾天下來竟然快蓄滿了。

(中時 )