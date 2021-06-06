台灣新冠肺炎疫情突然大爆發，外界紛紛質疑放寬機師檢疫為「3＋11」決策是此次防疫破口導火線，並要求提出相關會議記錄，以釐清真相。根據最新民調顯示，最多民眾認為此次疫情的破口是華航機師諾富特桃園機場飯店群聚感染，有83.7%，而認為是放寬機組人員檢疫的民眾則有80.3%，同時，有超過7成民眾認為，這波疫情會影響到國際對台灣防疫表現的評價。

《美麗島電子報》日前整理外媒解讀台灣防疫問題的分析，並詢問民眾如何看待造成此次疫情爆發的原因，結果顯示，有83.7%民眾認為是華航機師諾富特桃園機場飯店群聚感染、認為是航空公司機組人員入境隔離從14天改成3天(3+11)的有80.3%、認為是特種行業防疫漏洞造成擴大傳染的有79.6%、認為是打疫苗比率太低的有71.3%、認為是民眾防疫態度鬆散的有68.1%、認為政府太自滿和決策錯誤的有60.4%、認為是篩檢的數量太少的則有57.6%。

《美麗島電子報》分析受訪者政黨支持傾向後發現，有中立民眾和泛綠支持者大多認為此次疫情破口主要是華航機師群聚感染、特種行業擴大傳染，泛藍支持者則認為是政府太自滿和決策錯誤、航空公司機組員檢疫「3+11政策」、打疫苗的比率太低、華航機師群聚感染以及特種行業擴大傳染。

此外，《美麗島電子報》也詢問民眾，「在國內這波疫情爆發後，您認為會不會影響國際上對台灣防疫表現的評價」，結果顯示，有結果顯示78.7%民眾認為會影響、16.7%認為不會影響，另外則有4.8%民眾沒有明確表示意見。

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(中時新聞網)