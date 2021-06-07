疫情升溫後，餐飲產業大受衝擊，斜槓咖啡廳老闆娘的鍾瑶也陷入為難。6月1日下午2點多，她在台北市迪化街的自家咖啡廳，與郭書瑤、孫可芳和阿Ken開直播放送正能量，結束後留在店內辦公；到了4點45分，終於有2位穿著空調廠商制服的人員來訪，鍾瑶親自迎接，並幫他們噴酒精做手部清潔，但空調人員不到5分鐘便離開，她則繼續待到打烊。

（圖／本刊攝影組）

（圖／本刊攝影組）

其實鍾瑶的咖啡廳2016年開幕後，生意一直不錯，假日甚至需要候位。這波疫情爆發前，她曾在臉書發文：「希望生意不要差，又希望大家乖乖不要出門。」心情相當矛盾。

（圖／翻攝自鍾瑶臉書）

但為配合政府防疫政策，5月中鍾瑶曾自主停業一周，後來為了開源，增加餐點外帶及外送的服務，甚至祭出打折優惠，因為她曾透露店面租金約6萬元，加上人事及物料種種開銷，負擔肯定不小。而她的閨密潘慧如最近也在IG幫她宣傳，希望能撐過這一波疫情。

潘慧如（圖／翻攝自鍾瑶IG）

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(中時新聞網)