鴻海(2317)研究院與香港城市大學6日共同舉辦「人工智慧與新世代通訊線上論壇」，並在會中簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將專注於人工智慧（AI）、半導體、資安及5G、6G等新世代通訊領域，攜手進行前瞻技術研發。

鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉表示，此次論壇因應疫情改為線上舉辦，避免群聚帶來感染風險，集團雙北廠區員工自2周前非必要者均居家上班。儘管取消實體面對面溝通機會，透過視訊技術仍能成功舉辦活動、繼續營運公司，凸顯「通訊」的重要性。

劉揚偉指出，集團聚焦3大未來產業及3大核心技術的「3＋3」發展重點，但沒有研發就無法創造產業及技術價值。鴻海研究院扛起未來3～7年的前瞻技術，以研發提升毛利，成為鴻海與全球頂尖大學的合作平台，把過去製造的鴻海提升為科技的、腦力的鴻海。

劉揚偉表示，香港城市大學已是負有盛名的國際領先大學，特別在材料、人工智慧與資安等相關領域，持續有許多突出的研究，這些牽動產業發展、未來趨勢的重要成果，正好是鴻海研究院的積極投入領域。

劉揚偉指出，此次很高興能與國內外學者專家，透過線上進行交流，分享最新的人工智慧與新世代通訊趨勢與應用。鴻海研究院未來將攜手香港城市大學，除了定期邀請學者專家進行交流講座外，也會共同研究人工智慧運用與半導體材料、製造等相關領域的未來產業。

劉揚偉相信，透過雙方的合作與互補，不僅能讓香港城市大學的研究成果更加豐碩，也能大大提升鴻海競爭力，充份發揮「1加1大於2」的綜效，深化鴻海開啟智慧化產業技術的應用創新，進而帶動整體產業升級，培養定義未來市場的能力。

(時報資訊)