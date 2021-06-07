A股7日開市個別發展，上證指數高開5點。上證指數開市報3,597點，升5點，漲幅為0.15％。深成指開市報14,879點，升8點，漲幅為0.06％。

滬深300指數開市報5,284點，升2點，漲幅為0.05％；創業板指數開市報3,240點，跌1點，跌幅為0.05％。

各類股個別發展，石油股升逾1％；化工、煤炭、水泥、房地產、有色金屬股靠穩；鋼鐵、金融、電力股靠穩。

(工商 )