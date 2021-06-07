A股個別發展 滬指高開5點 10:392021/06/07 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股7日開市個別發展，上證指數高開5點。上證指數開市報3,597點，升5點，漲幅為0.15％。深成指開市報14,879點，升8點，漲幅為0.06％。 滬深300指數開市報5,284點，升2點，漲幅為0.05％；創業板指數開市報3,240點，跌1點，跌幅為0.05％。 各類股個別發展，石油股升逾1％；化工、煤炭、水泥、房地產、有色金屬股靠穩；鋼鐵、金融、電力股靠穩。 立院審議紓困4.0 朝野立委 籲普發現金 紓困4.0線上塞爆 藍綠喊普發現金 (工商 ) #開市 #個別 #漲幅 #A股 #高開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居家隔離概念 發燒 04:102021/06/08 財經要聞 分艙分流 京元電降載復工 04:102021/06/08 生活新聞 美國徹查新冠源頭 布林肯稱將追究中國責任 04:102021/06/08 產業財經 富邦證開第一槍 加入縮時營業 04:102021/06/08 社會新聞 陸港觀盤－ESG投資正起步 成長空間龐大 04:102021/06/08 全球財經 台灣大好速專案把平板帶回家 04:102021/06/08 時尚消費 委員離職遭疑內鬨 鍾飲文稱見解不同 04:102021/06/08 焦點要聞 《金融股》元大台股領航N 不執行提前贖回停利機制 08:022021/06/08 財經 斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛 車內熱吻帥氣新歡 08:002021/06/08 娛樂 世足資格賽》中華隊15號專打袋鼠 高偉傑攻破澳洲大門 02:432021/06/08 體育 《晨間解盤》區間震盪 逢低分批(倫元投顧提供) 08:532021/06/08 財經 財經熱門新聞 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 要聞 和碩員工洩女學生iPhone私密照 蘋果砸數百萬美元和解 - 財經 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 全金聯發出聲明請命 數十萬名壽險業務員 淪紓困孤兒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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