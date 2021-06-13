《財訊》報導指出，政府全力推動綠色能源，多家外商都來台灣開發離岸風電。為避免台灣變成外商套利的對象，經濟部要求風場發起人釋股不得超過50%。但雲林允能風場原始發起人和最大股東的德國達德能源（wpd）公司，6月1日卻宣布將引進其他投資人，並已得到經濟部的同意，引來外界質疑。

達德在新聞稿中指出，允能風場的風機相關設備已經製造完成，但是受到全球疫情衝擊，導致專案期程嚴重延遲，成本暴增34%，出現重大資金缺口，因此向經濟部申請引進新股東並調整股權。達德為確保專案順利完工，將引進全球第4大石油和天然氣公司法國道達爾集團（Total）的資金。

為保專案完工 強調未牟利

《財訊》報導指出，調整之前的持股比率是：達德48%、日本双日27%（包括中國電力、中電工、四國電力、JXTG新日本石油能源等）、泰國電力集團EGCO 25%。調整後，達德持股25%，道達爾23%，其餘不變。達德指出，已為本案注資約新台幣125億元，出資義務額已實際完成，也強調未從這次交易案中獲利。

經濟部則回應，有條件同意這次申請案的原因是，允能公司因疫情造成整體專案工程延宕，衍生非預期的支出，而且母公司受財務能力限制，無法挹注財務缺口，致使允能公司有破產之虞，導致專案工程中止；而且允能風場已進入海上施工階段，安裝完成3座風機和5座水下基礎。綜合考量下，有條件地同意允能公司的申請案，希望第1、2期能在今年和明年完工併聯。

業界人士指出，開發商都會有資金周轉的需求。《財訊》分析，相較於大型財團或基金，開發商的資本沒那麼雄厚，又在多國投資多個專案，每一案都有資金需求，如何靈活周轉是一大考驗，於是只好思考怎麼做才能把損失降到最低？假設會導致違約，也要挑違約金較少的案子。

政府讓步 學者質疑開巧門

清華大學科技法律研究所副教授高銘志則認為，政府自己提出發起人股權不得低於5成的規定，和業者簽了這個內容的行政契約，就應該照規定執行，而不是退讓，給人有圖利廠商的想像。因為一開始給開發商這個權利，就是相信這家企業有財務和技術能力，外國就有一些特許權的開發案，廠商也因為做不到而破產，再看後續如何處理，例如由誰接手、容量是否釋出給其他業者等。