英國國際貿易大臣特拉斯於澳洲媒體發表評論文章，讚揚澳洲抵擋中國的「惡性行為」；並指英、澳兩國正在推動的自由貿易協定，將有助於捍衛以規則為基礎的貿易體系。

澳洲全國發行的大報「澳洲人報」（The Australian）今天刊登英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）撰寫的評論文章；同時，該報更在今天頭版刊登標題為「盟友致力對抗中國的貿易戰術」（Allies’bid to fight China trade tactics）報導。

報導提到，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將於下星期前往倫敦，並與英國首相強生（Boris Johnson）會面，預料雙方可望就兩國自由貿易協定簽訂「原則性協議」。

報導又提到，英、澳著手推動的兩國自由貿易協定，將會是英國脫歐之後第一項與外國簽訂的重大自由貿易協定。

特拉斯在「澳洲人報」發表的文章中，指英、澳自由貿易協定將有助於捍衛「以規則為基礎的貿易體系」（rules-based trade）。

特拉斯又批評，指有些國家採取不公平的國家補貼手段等「惡性行為」（pernicious practices），對「以規則為基礎的貿易體系」造成威脅。

雖然特拉斯並未指明，到底是那些國家威脅到「以規則為基礎的貿易體系」；但特拉斯提到，在中國與澳洲的貿易爭議當中，中國採取了「惡性行為」。

特拉斯讚揚澳洲抵擋中國的「惡性行為」，並形容澳洲為「支持貿易的出色鬥士」（a great pro-trade champion）。

特拉斯呼籲，「信奉自由、公平，以及在糧食和動物福祉等議題上持有高標準，並且價值觀相近的民主國家」應該合作，共同抵抗那些對「以規則為基礎的貿易體系」造成威脅的國家。

特拉斯形容脫歐後的英國為「一個再次能夠自主地推動貿易的國家」；她指英國「全面擁抱澳洲等價值觀相近的盟友」。

特拉斯認為，英國在1970年代加入「歐洲共同市場」（European Common Market），但卻與澳洲等傳統盟友疏遠了；她指這是一項「歷史錯誤」。她相信，英、澳自由貿易協定將會導正這項錯誤，並且鞏固兩國「天然伙伴」（natural partners）關係。

「澳洲人報」報導提到，在過去一星期以來，特拉斯和澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）已針對兩國自由貿易議題進行3次討論，2人將會在下星期進行會面。預料在今年11月可望就兩國的自由貿易協定達成協議。

「澳洲人報」指出，面對中國對印太地區的威脅日益增加，英國試圖藉著與澳洲推動兩國自由貿易協定，進而追隨紐西蘭的腳步與澳洲建立緊密關係，以便為英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）鋪路。

「澳洲人報」又提到，莫里森將於9日於澳洲柏斯（Perth）針對重大國際關係議題發表演說，接著將會出訪新加坡、法國和英國。而在莫里森停留英國期間，正值英國主辦「七大工業國及歐盟」（G7-plus）領導人高峰會。

(中央社)