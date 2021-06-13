林姓男子為了5萬元，攜帶假護照到香港與大陸人碰面，將更換成照片後的假護照，交給大陸人前往澳洲，未免事跡敗露，林代保管大陸人的真護照，卻被澳洲海關人員發現林男1人帶2本護照，循線查出大陸人持有假護照，2人因共犯，遭布里斯本地區法院判刑2年，服刑10月後假釋出獄遣返回台，士林地檢署依行使偽造護照起訴林男。

林男自稱接受不明人士委託，以5萬元的報酬，2018年7月19日先到香港與某大陸人見面，兩人一起搭機前往印尼峇里島，7月22日搭上前往澳洲的班機，在布里斯本機場入境時，「澳洲邊防暑」在林的行李當中發現大陸人的真護照，經比對後才發現，大陸人持台灣假護照入境。

林坦承在香港飛往峇里島的班機，將假護照交給大陸人，他聲稱，到香港時有人將填貼假照片、假名的護照交給他，再由他轉交給大陸人，並稱是受人聘僱，幫忙代為保管大陸護照，不料被澳洲海關在行李發現大陸人的護照。

起訴書指出，林男2019年5月25日遭遣返抵台，審酌同一行為在他國監獄已服刑，建請法院給予妥適的刑度。