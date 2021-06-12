外交部長吳釗燮接受「澳洲人報」（The Australian）專訪指出，中國正試圖穿越台灣在內的第一島鏈，並呼籲國際社會注意中國在太平洋地區擴張的意圖與動機。

吳釗燮9日接受「澳洲人報」資深記者Steve Jackson電話專訪。對於中國在太平洋地區的擴張，吳呼籲國際社會注意其意圖與動機。中國正試圖穿越台灣在內的第一島鏈，並基於地緣戰略因素圖謀掌控索羅門群島與吉里巴斯，在當地涉入貪腐活動，利用債務陷阱造成該等國家必須依賴中國。

吳釗燮說，台灣與吐瓦魯、諾魯、帛琉及馬紹爾群島等太平洋國家維持友好外交關係。台灣在當地建立了特殊的「台灣模式」（Taiwan Model），透過此模式提供友邦在農業、醫衛及職訓等領域的援助，友邦國家均感謝台灣長年的協助，並認同此種強化該國能力建構與政府治理，最終嘉惠人民的成功模式。

我國與太平洋友邦的關係不只證明台灣為國際社會的重要成員，尤其在太平洋地區更是如此，凸顯了「台灣模式」值得許多民主國家仿效。

針對兩岸關係現況，吳釗燮表示，台灣與其他理念相近國家共享民主自由價值，中國卻在世界各地進行極權主義擴張，形成鮮明對比。台灣位於中國威權主義擴張的最前線，中國政府持續透過軍事威脅、假訊息、混合戰、經濟手段及阻撓台灣國際參與等方式侵擾台灣。

吳釗燮強調，中華人民共和國從未統治台灣，台灣擁有自由民主的民選政府，獨立的國防、外交及貨幣系統。為因應中國的侵略行徑並維持台灣的民主與自由，我國將持續強化國防自衛能力，與理念相近國家擴大合作。