記憶體大廠旺宏(2337)擬出售位於竹科園區的6吋晶圓廠，供應鏈傳出可能由日本最大半導體設備商TEL(Tokyo Electron Limited)東京威力科創以28億元買下；旺宏表示，不回應市場消息，但預計該廠出售案將會在6月底、7月初定案。

旺宏6吋晶圓廠出售案，先前傳出包括聯電、世界先進及東京威力科創（TEL）都有向旺宏表達收購意願，近期傳出已接近定案，市場傳出，東京威力科創將以28億元買下，僅會留下旺宏廠房，晶圓廠相關設備將轉售給中國金沙江集團。對此，旺宏表示，不回應市場消息，重申最快第二季底定案。

旺宏旗下的這座6吋廠位於新竹科學園區2期，地理位置頗佳，原本預計2020年底除役，由於全球晶圓代工市場供不應求，延後到2021年3月正式停產。旺宏董事長吳敏求先前表示，出售案持續進行，設備與廠房可分開出售，若一切順利，第二季會有明確結果。在上季法說會時，旺宏董事長吳敏求表示，針對6吋廠出售案，若第二季賣出，旺宏就會認列出售利益，第三季賣掉就認列在當季。

營運方面，旺宏董事長吳敏求指出，目前市面上的氛圍，客戶只要拿到貨，價格就不再堅持，今年公司營運會一季比一季好。針對NOR市況，預期今年及明年都會持續缺貨。