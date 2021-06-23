周三公布一項調查數據顯示，歐元區本月商業活動成長來到近15年最快速度；主因為更多的新冠解封措施，受壓抑需求被釋放出來，推動了歐元區主要服務業的繁榮。

此前病毒的蔓延，各國政府實施嚴格的封城和封鎖，鼓勵民眾待在家中，迫使服務業關閉。而隨著新冠疫苗接種進度加快，醫療服務負擔獲得緩解，對服務業企業的一些限制也獲得緩解。

這些導致IHS Markit的綜合採購經理人指數在六月的初值來到59.2，為2006年6月以來的最高讀數，優於前一月的57.1，也優於路透預測的58.8。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示，歐元區經濟正以15年來前所未見的速度蓬勃發展，企業報告了需求的飆升，復甦的基礎越來越廣泛，從製造業擴展到涵蓋更廣的服務業，尤其是面對消費者的商業。

歐元區服務業PMI初值從55.2彈升到58.0，為自2018年1月以來最高點，亦高於路透預測的57.8。新商業指數繼續保持增長勢頭，從56.6升至57.7，來到近14年高點。

製造業活動的擴張符合五月創下的創紀錄增速，六月製造業PMI初值同於五月終值的63.1，也優於路透的預期。

衡量產出的指數從62.2微升到62.4。

供應方的受干擾以及巨大的需求，讓工廠所需的原物料成為賣方市場。製造業投入價格指數從87.1升至88.0，為自1997年6月有該調查以來的最高水準。

Williamson表示，歐洲和全球的情勢轉好，原材料和員工的短缺，企業正艱困地滿足需求。在這種情形下，企業將增加定價的權力，無可避免地會在未來幾個月對通膨帶來壓力。

人們預期疫情最糟的時期已經過去，總體樂觀情緒指數升至自IHS Markit於2012年7月開始收集該資料以來的最高水準。綜合未來產出指數從70.6升至71.6。