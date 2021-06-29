線材、螺絲廠聚亨(2022)受惠國際鋼價走揚，且泰國、台灣、中國及越南廠區需求量均有成長，4月自結EPS 0.11元，5月上揚至0.15元，第二季業績有機會力拚再比第一季穩增，並持續穩健獲利。

聚亨公告，自結5月營收12.37億元、年增89%，單月稅後淨利為8800萬元，每股稅後淨利為0.15元。聚亨先前公告，自結4月營收9.06億元，每股淨利0.1元。5月隨著鋼鐵價格、需求同步走強，5月獲利優於4月。

聚亨4月加5月每股淨利約0.26元，6月鋼市續旺，營運可望持穩向上。法人推估，聚亨6月營收、獲利在市場價格、需求的多頭趨勢不變下，可望續撐高檔，帶動第二季持穩獲利，全年營運也將比去年轉盈且明顯好轉。

聚亨受惠今年以來國際各地鋼鐵價格、需求同步走強，推升營收向上，也帶動獲利；聚亨5月營收12.37億元，月增36.6%、年增89%，前5月營收51.2億元，年增約47.8%，為歷史新高。受惠鋼價上揚，第一季EPS 0.4元，較上季及去年同期由虧轉盈。

另外，因歐盟6月18日起對中國扣件產品提出反傾銷調查，並實施進口螺絲登記，聚亨泰國、台灣廠均陸續接獲轉單；由於反傾銷調查為期9個月，相關轉單預計至少到今年底，預期有望支撐下半年業績表現。