聚碩(6112)6月合併營收為10.34億元，年減31.56％；上半年合併營收為57.42億元，年減23.38％，6月營收雖因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情影響等因素影響而較去年同期減少，但在代理與投資布局精實管理下，月增22％。

聚碩指出，為迎向雲端市場的趨勢浪潮，接連通過Amazon Web Services嚴謹考驗，於今年第1季成為AWS進階級諮詢合作夥伴，並於第2季取得AWS解決方案供應商資格，可望大幅強化創新動能，持續提供更多高價值服務給廣大企業用戶。

聚碩強調，今後將致力發揮AWS解決方案供應商計畫的特長，進一步整合聚碩代理的企業IT解決方案核心能力、專業技術團隊7x24的服務能量，並串聯更多的經銷商合作夥伴，在雲端市場上發揮一加一遠大於二的綜效。此外，聚碩將於7/15舉辦「人資數位轉型的落地應用」線上研討會，將所代理的DataRobot、UiPath、Webex等數位工具，運用在人才招募、作業自動化及雲端培訓，結合科技儲備後疫情時代數位轉型的動能。