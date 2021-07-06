受惠VR新品拉貨帶動，宏達電(2498)6月營收大躍進，月成長達117.7%，累計第二季營收13.49億元，季增加14.3%。

宏達電6月自結合併營業收入為6.64億元，月增加117.7%、年增加2.28%；累計前6月自結合併營業收入為25.24億元，年減少5.57%；累計第二季營收13.49億元，季增加14.3%、年增加約0.6%。

宏達電於六月推出兩款具有5K螢幕解析度及120度廣角視野的新一代旗艦級PC VR裝置VIVE Pro 2頭顯及VR一體機HTC VIVE Focus 3，新品上市為業績挹注新動能。

宏達電HTC VIVE Focus 3是全球首款5K旗艦級VR一體機，不需額外連接電腦即可使用，為企業及進階使用者打造一款功能強大、輕鬆上手且具有優越配套商務解決方案的VR設備，非常適合各行各業應用於教育訓練、產品設計或是線上展會等活動與溝通，進階使用者也可透過VIVE Business串流功能，即可與PC連結渲染高複雜VR影像。

另外，宏達電日前也與中台科技大學共同宣布高等教育深耕計畫，共同落實醫療人才創新教學模式，希望透過全方位VR學習計畫導入、積極培育台灣專業醫護人才，本次雙方合作成立「VR未來教室」，教室內一共建置20組VR頭盔，讓師生可以同時進入虛擬空間進行教學活動，導入VR教案開發相關課程與計畫，包括VR教材開發工作坊、VR教案開發平台Virti，以及醫學模擬情境教學3D Organon人體解剖教學與遠端協作和會議平台「VIVE Sync」等應用，讓VR在醫學教育培訓中發揮最佳的協助，透過與真實環境臨場感結合與重複性練習，大幅提高學習效率及專業度。