宏達電公布6月自結合併營業收入為新台幣6.64億元，較去年同期增加2.28％，前6月累計自結合併營業收入為新台幣25.24億元，較去年減少5.57％。

在疫情嚴峻期間，宏達電再度與彰化基督教醫院合作，升級LINE聊天機器人「蘭醫師」，整合線上視訊診療功能。透過簡單易用的使用介面及嚴謹的資訊安全保護機制，讓民眾在家在防疫期間仍可安全地接受醫師的視訊診療，避免就醫造成染疫風險，也進一步實現實地、視訊、電話三合一混合門診。

宏達電也與中臺科技大學自2017年合作導入VR解剖教學、2018年成立全台首創VR自學中心，提供學生多元彈性的學習自主空間、於學習中提出反思，並動手解決問題的科學素養，此自學中心締造了學生借用率滿載的實績，今年再度宣布高等教育深耕計畫，共同落實醫療人才創新教學模式，希望透過全方位VR學習計畫導入、積極培育台灣專業醫護人才，堅實技術基礎。