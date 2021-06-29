美國7月3日到5日國慶周末連假估計數千萬人出遊慶祝，帶動汽油價格創近七年新高。專家認為在需求強勁之下，汽油價在夏季不會下跌。

據美國能源情報署（EIA）資料，28日全美普通汽油每加侖平均價格3.091美元創2014年10月中來新高。雖然較5月31日陣亡將士紀念日均價僅高2％，但較去年同期大漲42％。

追蹤汽油價格app服務商GasBuddy分析師哈恩（Patrick De Haan）說，美國經濟擺脫疫情衝擊而快速復甦，燃料需求持續攀升，加上即將到來的颶風季常影響墨西哥灣區鑽探與煉油等作業而刺激油價，種種跡象顯示夏季汽油價不會跌下來。

油價資訊服務公司（OPIS）全球能源分析部主管克洛薩（Tom Kloza）說，若被壓抑的出遊需求全釋放出來，今年夏季汽油需求量可能打破2019年夏季所創的最高紀錄。

美國汽車協會（AAA）預測國慶周末連假期間有高達4360萬人開車出遊，是今年來假期出遊人數最高。EIA指目前美國汽油需求量跟2019年同期一樣高，較去年底增加16％。

美國油罐車司機不足導致供應出狀況，也是刺激汽油價上漲的因素之一。

去年嚴厲居家防疫措施讓汽油需求量腰斬而令價格大跌，加上疫情衝擊，許多油罐車司機被迫退休，或轉行至物流等對司機需求大增的行業。

由於美國取得油罐車司機資格相當嚴謹，因此短期很難找到足夠司機為加油站補充庫存，使加油站無法做生意。專家指愈來愈多加油站抱怨，就算不計較汽油出貨價也難以取得供應。

克洛薩擔心民眾因害怕買不到，反而搶購較平常需求量還要多的汽油備用，令供應緊張情況惡化，重演5月輸油管商Colonial Pipeline系統因被駭客攻擊而無法運作，引發東岸地區民眾搶購汽油的恐慌而推高汽油價。