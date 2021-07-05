因為陸續解封，歐元區服務業恢復商機下，5日最新經濟數據顯示，該區6月採購經理人指數（PMI）也創下15年以來最高。不過，勞動力短缺與疫情造成供應鏈中斷問題，PMI雖大增但也導致通膨壓力高升。

衡量景氣現況的IHS Markit綜合PMI，6月終值由5月的57.1，一舉躍升至59.5，創2006年6月以來新高。同時，也超過初值的59.2，至於50點是景氣榮枯的分水嶺。

調研機構IHS Markit認為，歐洲景氣復甦雖在6月加快腳步，但通膨壓力也越來越高。歐元區服務業正蓬勃發展，已公布的製造業成長也很驚人，歐元區景氣火力全開迎向夏季。

歐洲隨著疫苗接種率增加，更多服務業得以重新開放，故6月服務業PMI也從55.2大增至58.3，高於初值58外也來到自2007年7月以來最高。

上周公布的製造業PMI顯示，6月正以極速擴張。不過，這些廠商也面臨原物料成本20多年來最大漲幅的威脅。

歐洲服務業也感受到這些通膨壓力，因此在綜合投入成本，指數從66.8升至69.8，為近21年來的最高位置。儘管有通膨上行風險，但預計歐洲央行將維持現有寬鬆的貨幣政策，應該不會那麼快就會升息。

至於對未來預估，歐洲服務業也樂觀看待，指數從71.2增至72.7，創2000年8月以來最高水位。