出口和工業產值復甦強勁，抵銷了近期新冠病毒嚴重的影響，越南第二季經濟成長加速。

越南國家統計局(GSO)周二公布數據，今年第二季GDP年增6.61%，優於第一季修正後的成長4.65%。

GSO表示，全球貿易繼續復甦，國內宏觀經濟保持穩定，而生產和貿易也取得了不錯的成果。

根據GSO數據，今年上半越南的出口年增28.4%，為1576.3億美元，而工業產值增長9.3%。

GSO指出，新冠疫情正對越南構成威脅。越南在去年大多數時間都成功控制了病毒入侵，但四月底開始，該國染疫人數一直上升，累計染疫數來到1萬6136人。

GSO稱疫情正以複雜的方式演變，挑戰企業管理層和行政部門。

在上個月，新一波的疫情迫使三星電子和富士康暫時停止在越南北部的生產活動。目前疫情正擴散到越南南部商業中心胡志明市，以及在鄰近工業省份迅速蔓延。

GSO表示，4至6月期間貢獻GDP成長，工業和建築業部門年增10.28%，服務業部門增長4.30%，農業部門增長4.11%。

GSO數據顯示，越南六月消費者物價按年增加2.41%，也較去年12月增加了1.62%。