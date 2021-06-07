南部鋼筋大廠威致(2028)自結4月獲利1.31億元，每股稅後淨利達0.4元，第二季獲利可望續穩增並優於第一季；但短期股價波動劇烈，自今日起列為，預收款券、每5分鐘撮合一次，今股價開低走低，盤中重挫跌停。
威致公告4月自結稅後淨利1.31億元，年增835.71%，EPS 0.4元；前4月稅後淨利4.39億元，EPS為1.35元。公司受惠出貨續旺，鋼價走揚，使利差擴大，有利第二季營運持續成長。
展望第二季，法人看好威致鋼筋及特殊鋼需求暢旺，且價格隨原物料廢鋼價格上漲而走強，單季營收、毛利率有機會再優於第一季，EPS上看1元。
展望全年，隨著政府積極推動公共工程，營建與電子廠房建案續強，帶動威致鋼筋出貨保持穩健，且因原物料價格仍處高檔，需求仍強，持續支撐鋼筋價格；威致全年營收及獲利估可再優於去年，持續創下佳績。
(時報資訊)
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