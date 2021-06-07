因為疫情，高雄市海洋局提高運費補助。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

隨著新冠肺炎疫情升溫，為解決民眾自煮防疫需求，高雄市政府推出國內運費補助，加碼補助經費至100萬元新台幣，並提高補助額度至2.5萬元，補助至少40件以上，以協助經營業者漁民擴大銷售。

高雄市政府海洋局長張漢雄表示，去年疫情影響水產品外銷，高市即推出水產品國內運費補助方案，一受理即額滿，補助額度40萬元共計21件，整體銷售效益達2000萬元，廣受業界好評。

張漢雄指出，國內運費補助內容為今年1至11月國內配送銷售總金額達20萬元者或國內運費達1萬元者，補助1萬元；達100萬元者或國內運費達2.5萬元者，補助2.5萬元。

此案執行期間自今年7月1日至11月30日止，以郵寄方式依序受理申請，至補助總額100萬元撥罄為止，補助對象是高雄市漁民團體、產銷班、養殖青年、漁民及水產加工業者等銷售高雄市生產的大宗水產品，以國內配送至家庭、餐廳及賣場等通路。

海洋局籲請民眾於7月1日起開始寄件，以郵戳或交寄日期為憑，非執行期間不予受理，請符合補助條件者把握機會踴躍申請。

(中時 )