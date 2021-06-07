近一週來，受到日本廢鋼原料價格上漲、美國貨櫃廢鋼下跌影響下，豐興7日開出的本週內銷盤價，全面維持平盤。其中廢鋼每公噸收購牌價維持11,300元，鋼筋每公噸牌價維持22,700元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。

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中鋼與鋼鐵公會全力協助普查螺絲螺帽等八大用鋼產業通路價量變化

(工商 )

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