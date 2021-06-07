近一週來，受到日本廢鋼原料價格上漲、美國貨櫃廢鋼下跌影響下，豐興7日開出的本週內銷盤價，全面維持平盤。其中廢鋼每公噸收購牌價維持11,300元，鋼筋每公噸牌價維持22,700元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。

(工商 )