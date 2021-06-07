國際廢鋼原料漲跌互見 豐興本週盤價全面維持平盤 11:312021/06/07 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近一週來，受到日本廢鋼原料價格上漲、美國貨櫃廢鋼下跌影響下，豐興7日開出的本週內銷盤價，全面維持平盤。其中廢鋼每公噸收購牌價維持11,300元，鋼筋每公噸牌價維持22,700元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。 中鋼、鋼鐵公會普查八大用鋼產業通路 掌握量價變化 中鋼與鋼鐵公會全力協助普查螺絲螺帽等八大用鋼產業通路價量變化 (工商 ) #豐興 #本週 #維持平盤 #國際廢鋼原料 #漲跌互見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼內銷盤價 挑戰連13漲 04:102021/06/07 產業．科技 《鋼鐵股》豐興本周盤價持平 12:002021/06/07 財經 國際油價觸及多年來新高 投資人關注伊朗核談判 12:512021/06/07 國際 台股下殺就低接 老手洩3檔神買點快爆發了 00:032021/06/07 財經 亞股連兩週強勢彈升 越南漲幅最犀利 17:272021/06/07 財經 京元電確診爆了 股價反而漲2％ 內行人揭幕後關鍵 13:532021/06/07 財經 《鋼鐵股》Q2營運看穩不敵囚處置股 威致摔跌停 10:522021/06/07 財經 《匯市》央行4措施維護匯市紀律 12:172021/06/07 財經 電子、機械大廠啟動防疫作戰 京元電 移工停工二周、降載復工 04:102021/06/08 財經要聞 疫情拖累 台幣7日升幅 亞幣倒數第二 04:102021/06/08 金融．稅務 中國提供COVAX 首批1000萬劑疫苗 04:102021/06/08 產業財經 財經熱門新聞 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 要聞 和碩員工洩女學生iPhone私密照 蘋果砸數百萬美元和解 - 財經 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 全金聯發出聲明請命 數十萬名壽險業務員 淪紓困孤兒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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