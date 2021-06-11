連江縣長劉增應今（11日）主持防疫會議表示，軍民盡量避免移動及不必要群聚，機場、碼頭維持全面篩檢，以確保阻絕疫情於境外。（縣府提供）

端午節連假將至，連江縣長劉增應今（11日）主持防疫會議表示，軍民盡量避免移動及不必要群聚，機場、碼頭維持全面篩檢，以確保阻絕疫情於境外。

連江縣疫情指揮中心指出，10日機場入境65人，59人於松山機場快篩，6人於入境後快篩，另外，縣立醫院快篩41人共計47人，結果皆為陰性。

劉增應表示，11日起南竿機場入境快篩旅客須待報告出爐後陰性始得移動，警方協助維持秩序；端午節請留在家，非必要不要返鄉；此外，紓困4.0「孩童家庭防疫補貼」6月15日開始上網領取。

返馬後請落實自我健康監測14日，為了降低偽陰性可能，鼓勵民眾期間如有症狀或14日期滿後，可致電疫情中心預約快篩。

連江縣疫情指揮中心指出，若出現發燒達38度，出現嗅、味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，請立即佩戴醫用口罩，撥打1922或聯繫衛福局，且避免搭乘大眾運輸工具前往；就醫時並應主動告知醫師為自我健康監測對象、接觸史及身邊是否有其他人有類似症狀。

如有任何防疫相關諮詢，請洽連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963772160。