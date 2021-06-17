嘉義縣東石鄉42歲超商女店員確診個案，因案13302感染源不明，嘉義縣政府昨16日下午啟動社區篩檢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉42歲超商女店員確診個案，因案13302感染源不明，嘉義縣政府昨16日下午啟動社區篩檢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉42歲超商女店員確診個案，因案13302感染源不明，嘉義縣政府昨16日下午啟動社區篩檢，PCR篩檢88人，至衛生福利部朴子醫院首篩191人，繼昨快篩結果全陰性後，今PCR結果出爐，88人全為陰性。

嘉義縣因應6月15日東石鄉確診個案，於昨日下午2點啟動社區篩檢，針對住家及工作地點疑似曾暴露民眾、超商掃QR code或紙本實聯制者發出簡訊，留家用電話者以電話聯繫，倘有疑似症狀者，進行篩檢檢測。

嘉義縣長翁章梁表示，昨擴大篩檢總計279位民眾，接受快篩或PCR篩檢皆為陰性，今下午2點持續在朴子醫院接受民眾前往免費快篩，東石鄉衛生所則進行PCR篩檢，目前經衛生所評估需PCR篩檢者有84人，已通知前往東石衛生所社區篩檢站進行檢測鼻咽PCR檢驗。

衛生局也再次呼籲，有相關或可能暴露民眾，如疑似有發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，可於今天17日和明天18日下午2點至4點，憑簡訊至部立朴子醫院快篩。