京元電群聚事件延燒，鄰近大廠超豐與智邦都有員工確診，半導體產業分析師陸行之在臉書表示，移工管理問題「有恐怖，應該還有其他企業還沒被檢查爆開」，地方政府趕快要透過擴大普篩，把破口補起來。

京元電上周爆發移工群聚事件，截至6日，京元電確診人數高達195人，同時鄰近的超豐與智邦都有逾10名員工確診，若狀況持續惡化，原本就相當緊繃的半導體產業鏈壓力更大，停工時間拉長也引發斷鏈擔憂。

知名半導體分析師陸行之在臉書引述《今周刊》評論表示，京元電為何會爆發如此嚴重的群聚事件，有園區同業指出，京元電是委託仲介管理移工，移工下班就回仲介宿舍，可能沒有分艙分流，和其他公司的移工住在一起，也沒有管制活動地點。

陸行之認為情況有點恐怖，應該有其他公司還没被檢查爆開，提醒現況並不是相當樂觀，此外，陸行之也說：「雖然現在說這個有點馬後砲，多年以前數次拜訪京元電，都沒吸引我寫深度報告關注這家全球測試專攻廠龍頭，但厲害的是公司事業、股價、客戶還是越做越大。」

最後，陸行之也希望京元電、地方政府趕快透過擴大快篩把破口補起來。

(中時新聞網)