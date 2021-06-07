全國各級學校停課後，雖針對期末考有彈性調整，但大學指考目前仍照舊於七月登場，為協助國、高中學生在家也能備有充足的學習資源，亞洲自學品牌 Snapask 時課問今（7）日宣布，與新北市教育局攜手合作，針對應屆高三生以及國中學習扶助學生，免費提供兩千份「線上學習大禮包」，內容包含線上即時問答服務、國英數線上課程。此外，針對高三生還特別提供指考歷屆詳解，讓應屆指考生居家衝刺也能躍升黑馬。

自雙北地區停課開始，Snapask 時課問便推出「應援高中生計畫」，不僅免費提供高中線上直播課程的「進度攻略班」，也推出線上問到飽方案，協助學生防疫在家不停學。這次更與新北市教育局合作，提供兩千位的新北市學生「線上學習大禮包」，初估總市價超過新台幣 700 萬元。新北市的學生僅需向學校老師索取專屬兌換碼，下載 Snapask App 完成註冊、輸入兌換碼後，即能享有禮包內的學習資源。

新北市政府教育局局長張明文表示：「新北市重視國高中生基本學力的養成，防疫居家學習期間『時課問』平台讓學生上傳題目的照片，30 秒內即可配對到適合的家教，提供一對一即時課業解答，希望協助孩子在居家學習期間，利用科技保持學習動力，為即將指考的高三生及國中學習扶助學生應援。」

使用 Snapask 時課問的板橋高中謝佳臻同學說：「我覺得蠻有用的，有問題的當下就可以問，不用到處花時間問同學，老師回答得很清楚。」樹林高中蔡芷庭同學則說：「線上上課就像在看 YouTube 創作者拍影片的感覺，超有趣的，例如有個系列是用新聞播報的方式上數學課，就讓我能完全提起勁，看完後會有種知識飽滿的感覺。」

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵表示，「延續去年疫情期間與新北市府的合作，本次推出的『線上學習大禮包』便是提供全方位的學習資源，包含一對一家教即時問答服務，以及國英數的線上複習課程，讓考生透過一站式的學習模式，解決自身學習盲點，提升複習效率。針對高三生則額外提供 1 到 4 冊國英數線上課程、歷屆考題詳解，盼能協助學生防疫在家也能全力備考。」

根據 Snapask 時課問內部數據觀察，自全國宣布停課後新註冊用戶成長超過 35%，顯見學生確實開始尋求線上學習資源。而 Snapask 時課問提供給高一、二學生的免費線上直播課程「進度攻略班」，也因為迴響熱烈將持續加開課程，科目也將從國英數三科，陸續增加自然及社會科，讓學生養成固定上課與複習的好習慣。

Snapask 時課問優惠再加碼，高中生「進度攻略班」將會全額免費提供至本學期結束。（Snapask 提供／黃慧雯台北傳真）

為了回饋學生，Snapask 時課問也宣布優惠再加碼，原定六月開始收費的「進度攻略班」，將會全額免費提供至本學期結束，同時更舉辦「互動抽好禮」活動，預計抽出 iPhone 12 與 Apple HomePod mini、 Apple Watch 等超值好禮，吸引學生呼朋引伴加入防疫不停學的行列。另外，「應援高中生計畫」 加開的一百名已於日前再度額滿，目前全網開放優惠折扣，歡迎有需求的學子上網登記領取。

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