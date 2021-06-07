航太扣件廠豐達科(3004)5月營收1.97億元，年減幅度縮減至7.24%，為今年首度年減率縮減至兩位數以下；前5月營收5.28億元，年減42.22%。

去年第一季新冠肺炎疫情爆發以來，全球航空業受衝擊；展望後續，隨著歐美各國疫苗始打逐漸普及，確診數有下降趨勢，以及逐步解封，預計後續可望帶動航空業需求復甦，航太及工業扣件廠豐達科為波音、空巴(AIRBUS)等長期供應商，未來業績也可望逐步回穩。

國際航空運輸協會(IATA)5月底以來陸續發布正向的旅遊展望。IATA指出，快速增長的疫苗接種人口和病毒檢測的進步可望在未來數月後讓飛行重歸自由，並預期今年全球客運量恢復至疫情前的52%，明年恢復到88%，估2023年有望來到疫情前的水準。

據了解，波音、空巴兩大飛機製造商已開始逐步拉升生產及出貨量，波音737MAX到今年底，每月預計生產提升至42架，優於年初的31架左右；空巴A320產量，到今年底前也預計從每月逾40架拉升至約55架。

豐達科航太事業主要供貨引擎用扣件及其他車削件，公司表示，目前客戶讓供應鏈先備好足夠庫存，惟整體拉貨力道尚未感受到明顯好轉，展望後續，隨著疫苗施打率攀升，有助航空業長期復甦趨勢。

整體來看，營收占比約7成之航太事業尚未感受到明顯復甦，但豐達科占比3成的工業用事業需求已增強，主要受惠歐美車市及工業復甦，相關需求優於去年同期，預期今年該事業保持穩健。

法人預期，豐達科因航太業務比重高，預期今年營運仍處打底階段，但後市可望逐步回穩。

豐達科第一季營收3.32億元，季減3.62%、年減49.24%，稅後虧損2463萬元，每股淨損0.47元。

(時報資訊)