新冠肺炎確診者死亡人數屢攀新高，檢警在處理死亡案件，依原有制定規則，凡有疑似罹患新冠，或是確診、隔離都要通知衛生局人員到場，目的就是為了專業衛生人員能確保防疫工作完善。但北市發生多起死亡案件，警方通知後衛生人員卻遭「甩鍋」，反被要求循司法相驗途徑通知檢察官，員警臉書貼文「是在哈囉！相驗案件SOP是訂好看的嗎？」

北市警局孫姓偵查佐發文，他接獲相驗案件，聯醫稱「因為死者有相關症狀，所以不能報行政相驗，請警察到場處理，走司法相驗，他們不會到場」﻿，他又打電話給衛生局，答案卻是「因為死者不是居家檢疫、居家隔離或遭匡列的對象，也不是確診者，所以他們不會到場處理」。直接推給非衛生專業的警察處理。

孫批評衛生單位，不依當初制定的SOP規範，導致隔天下午3名家屬PCR陽性，他擔心得不敢回家，怕傳染給家人，最後連走進去超商買水，都害怕傳染給別人，只能住在旅館自我健康檢測。「我已經分不清我自己是警察，還是衛福部警政署。」

更有其他員警臉書貼文，衛生單位稱「我們只處理確診名單的死者，其餘都請你們警方自行處理」，像大同警分局，曾有防疫旅館內隔離者死亡，衛生局一樣沒有到場，都是由非專業的衛生人員處理，員警離開旅館，打算脫掉防護衣，櫃檯人員說：「防護衣不能丟在這裡，你們帶來就要帶走。」員警被當成次等公民，穿著防護衣開偵防車回分局，之後竟被告知要自費篩檢，自主健康管理還要上班，上班24小時戴口罩。

另外，北投區日前發生一家3口死亡，在家伴屍的女兒就醫採檢確診，3名死者也要採檢，確定是否罹患新冠，但檢體經法醫採檢後，衛生局卻「甩鍋」，並未立即取走檢驗，導致在場相驗程序的檢警處於擔心害怕。

基層員警認為衛生單位「甩鍋、推案」，從隔離者、疑似確診者到確診者，案件層出不窮，就連7日內湖某電視台內員工猝死，警方主動聯繫衛生單位，衛生局推給1922，1922又推給衛生局，數小時仍找不到醫師採檢，均回答「目前只針對確診者、隔離者採檢」，更沒有醫師開立死亡證明書，遺體只能暫冰存，員警批評「一般死亡就不是命嗎！」

對此，警政署回應，會詢問轄下各單位，有關行政相驗與衛生單位連繫處理情形，如有問題會積極協助反應處理。

(中時 )