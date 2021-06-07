穩得實業7日申請上櫃案 15:492021/06/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，穩得實業（6761）已在7日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是電子零組件業。 根據櫃買中心資料顯示，穩得實業成立於1979年6月間，董事長兼總經理為高治宏，主要經營業務是EMC及線路保護元件銷售、認證測試之整合性服務等，送件時資本額為2億1,318萬元。 穩得實業2020年業績，營收14億6,427萬元，稅前盈餘1億1,558萬元，稅後盈餘9,207萬元，每股盈餘4.32元。 櫃買6／10審議華景電通公司上櫃案 證交所審議通過八方雲集申請股票上市案 (工商 ) #穩得 #櫃買中心 #申請上櫃案 #送件 #申請股票櫃檯買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》全訊送件申請上市 17:232021/06/07 財經 銘傳大學募款100萬元 幫助受疫情波及學生 17:462021/06/07 生活 港府將發5000港元電子消費券 擬7月初接受申請 10:382021/06/07 兩岸 萬洲國際復牌 150億股份回購計劃 11:102021/06/07 財經 迎戰三級再延長 花旗幫員工出上網費 12:132021/06/07 財經 紓困4.0起跑 后里公所設置洽詢專區 16:512021/06/07 寶島 全訊7日送件申請股票上市 19:452021/06/07 財經 全國首創防疫新措施 北市勞動局推勞資爭議視訊調解 17:302021/06/07 財經 1分鐘讀財經》WWDC明登場 蘋概拉貨旺季將啟動 08:092021/06/07 財經 《櫃買市場》1債2股 7日起預收款券並管制撮合 08:532021/06/07 財經 全訊今日送件申請股票上市 今年第5家 16:552021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 大陸砸巨資擴產 專家爆：低階晶片會暴跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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