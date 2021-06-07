櫃買中心7日表示，穩得實業（6761）已在7日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是電子零組件業。

根據櫃買中心資料顯示，穩得實業成立於1979年6月間，董事長兼總經理為高治宏，主要經營業務是EMC及線路保護元件銷售、認證測試之整合性服務等，送件時資本額為2億1,318萬元。

穩得實業2020年業績，營收14億6,427萬元，稅前盈餘1億1,558萬元，稅後盈餘9,207萬元，每股盈餘4.32元。

(工商 )