德州首府奧斯汀（Austin）市中心熱鬧娛樂區今天凌晨發生槍擊案，有2人彼此朝對方開火，造成14人受傷。警方表示，其中一名涉嫌開槍者仍逍遙法外。

路透社報導，奧斯汀警察局臨時局長查康（Joseph Chacon）於今天下午的記者會上表示，奧斯汀高人氣夜生活景點第6街（Sixth Street）地區，凌晨約1時30分爆發槍擊案。

查康說：「這的確似乎是兩造間的孤立事件。大分受害人都是無辜的旁觀者。」

查康又說，位於附近的警官立即馳赴現場，幫受害人止血及進行心肺復甦術（CPR）急救。

查康指出，其中2名傷者送醫後情況危急，其餘12人傷勢穩定，無人死亡。

奧斯汀警察局於晚間表示，在美國司法部法警局孤星逃犯專案小組（U.S. Marshals Lone Star Fugitive Task Force）協助下，一名犯嫌已被捕，警方持續調查各種線索，追緝在逃另一犯嫌。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100613