嘉義縣水上鄉日前（16日）傍晚驚傳情殺案，正在服役的23歲梁姓現役軍人，因不甘心女友兵變被分手，從北部南下與22王姓前女友談判，雙方一言不合，梁男竟拿出預藏的手槍，當街朝王女的胸口開槍，王女送醫急救後宣告不治，檢警會同法醫相驗死因結果出爐，王女因心臟遭槍擊死亡。

據了解，在北部服兵役的梁嫌，16日南下嘉義水上鄉找22歲王姓前女友要求復合，得知王女近日因疫情沒工作，極可能住在水上鄉柳鄉村的阿姨家，前往找到人後，2人站在門口談判，王女的表哥、表妹擔心她的安危，陪在一旁，附近還有鄰居在走動。

因王女堅持分手，雙方大吵一架，梁嫌見求復合不成，憤而持改造槍枝對著王女的胸口開槍，第一槍卡彈，隨即再開第2槍，王女當場倒臥血泊中，梁嫌嚇得不知所措，隨即被王女的表哥壓倒在地制伏，一旁阿姨見狀馬上報警，警方獲報到場將梁嫌逮捕，並在他身上查獲犯案改造槍枝1把及子彈7發等證物，王女被送往醫院急救時，已無呼吸心跳，搶救後仍宣告不治。

法醫解剖王女遺體結果出爐，王女胸口正中一槍、無其他外傷，子彈卡在體內，判定心臟遭到槍擊死亡。