25歲大陸女星王鶴潤外型清秀甜美，被封為「氧氣女神」，因演出《延禧攻略》爆紅，成為新生代「小花」，然而過去她確曾在拍電影時引起巨大爭議，當時她要拍溺水戲，卻嫌農村的井骯髒無法完成演出，劇組只好運來140桶礦泉水，浪費食用水的行徑遭猛烈砲轟，更諷刺的是當地還在缺水中，形成強烈對比。

王鶴潤的外型清新，個性也十分陽光，一直給人正面形象，也曾參與過多部夯劇演出，包括《如懿傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《扶搖》等等，都有不錯的評價，然而她在拍攝電影《艷骨》時，竟因為農村的井水骯髒，表示無法接受，劇組團隊為了完成這場戲，將140桶礦泉水運到現場倒入井中。

事件曝光後，王鶴潤受到一面倒狂批，指她耍大牌又浪費，且拍攝地的農村十分貧苦，水資源嚴重不足，甚至有些孩子連乾淨的飲用水都沒有，加上大陸官方近來倡導節省糧食等運動，為了王鶴潤一人就浪費140桶礦泉水，引起了公憤，對此，王鶴潤解釋，由於當時生理期，怕身體受到感染才會這麼做，盼外界能夠原諒。

劇組人員事後也澄清，該消息是誤傳，劇中的水井是臨時搭建的，由於拍攝現場沒有水管，只能用工作人員喝剩的礦泉水瓶，到其他地方裝自來水來填滿水井，也透露他們光佈置場景就耗費很大的功夫，王鶴潤也敬業地在水裡泡了好幾個小時，並不像傳聞說的那樣。