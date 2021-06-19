女星張靜之從2008年踏入演藝圈，早期多參與大愛電視台戲劇演出，近年在鄉土劇八點檔有亮眼表現，最近更在《天之嬌女》中展現精湛演技，成為新一代本土劇女神；台灣最近因疫情嚴峻，全國正在三級警戒中，張靜之也宅在家運動，日前分享運動辣照，全身幾乎零贅肉更有川字肌，讓粉絲超驚喜。

17日張靜之在IG更新近況，聊到近期都宅在家，但也不忘做運動，更表示女生每個月生理期不舒服時，最適合做以伸展為主的瑜珈，「不只有運動效果，還可以幫助舒緩身心」。

張靜之日前曬出運動辣照，全身幾乎零贅肉還有川字肌，讓粉絲超驚喜。(圖/ 摘自張靜之IG)

從做瑜珈的畫面中，張靜之身穿短版灰色運動上衣，下半身則是貼身運動長褲，坐在瑜珈墊上伸展；而過程中，她一張開手就發現腹部有形狀清晰的川字肌，另外也能注意到張靜之全身沒有多餘贅肉，39歲的她身材維持地相當驚人，身體彷彿像18歲少女健美。

許多網友看到張靜之的運動照，都感到驚為天人，「靜之姊姊多休息，然後真的太瘦了吧」、「川字肌來了」、「很美的腹肌」、「瑜珈對於放鬆心靈非常有效呢」、「這身材很可以」、「靜之健身時特別不一樣」、「靜之爆正」。