南韓的34歲女星朴敏英，擁有甜美長相、清新氣質，2018年憑著電視劇《金秘書為何那樣》的金微笑一角紅遍全亞洲，也有著「微笑女神」的稱號；近日朴敏英在社群上曬出兩張的自拍照，照片裡看見朴敏英漂亮的臉龐，穿著一件簡約休閒服裝，曬出手臂與鎖骨部位，也讓網友對於她的鎖骨感興趣而留言。

朴敏英在此23日貼文分享「這是我的夏日時光！」畫面中看到朴敏英的容貌，保養的非常良好， 秀麗的五官與甜美的笑容，讓許多網友的羨慕不已，簡單的一則貼文就已超過110萬粉絲朋友按讚，可見她的人氣始終爆棚，而網友們也對朴敏英纖細的身材有意見，聚焦在她的鎖骨，網友表示「這鎖骨可以放硬幣了！」

日前朴敏英忙於拍攝廣告，同時也在社群分享拍廣告的幕後花絮，能見到她雙手緊握著白色的網球拍，以運動風的服裝造型，搭配一件淺黃色的背心，唇紅齒白的模樣，引起許多人的目光！許多網友在底下回應表示：「姊姊愛妳喔」、「可以想像打網球的模樣，是非常的棒！」、「妳的皮膚保養得真好。」、「好棒的運動女孩！」、「穿著網球裝，看起來很可愛！」

朴敏英在2007年，首次在愛情喜劇《我是老師》擔任女主角，戲劇中表現出古靈精怪的角色，讓她獲得KBS演技大賞最佳新人女演員，2011年與李敏鎬共同主演愛情動作劇《城市獵人》該部戲劇作品，在當年成功引起不少話題。