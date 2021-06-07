阿德結合從館藏常玉畫作圖像獲取的靈感，研發出多款不同風味的濾掛咖啡，成功在職場中找到自我的價值。（勞動力發展署中彰投分署／盧金足台中傳真）

一枝草一點露，從小罹患小兒麻痺症的阿德不受行動影響，想一圓當頭家的夢想，不斷品嘗各種不同風味的咖啡，開啟的感官訓練，學以致用將自己的創意與技術結合，獲國立歷史博物館肯定合作，結合從館藏常玉畫作圖像獲取的靈感，研發出多款不同風味的濾掛咖啡，成功在職場中找到自我的價值。

有美工專長的阿德，雖然第一次創業就踢鐵板，他不氣餒，經勞動力發展署中彰投分署運用「多元就業開發方案」，推介他進入「彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」附設愛加倍庇護工場擔任設計人員。

另在「培力就業計畫」訓練經費的補助下，他也順利考取SCA國際烘培證照與咖啡感官大師初中階認證，更與國立歷史博物館合作，研發出多款不同風味的濾掛咖啡，成功在職場中找到自我的價值。

「彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」附設愛加倍庇護工場是一間以身心障礙者為主的庇護工場，初期因人力及經費有限，先後向中彰投分署申請「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，逐漸站穩腳跟，而能積極投入提升身心障礙者的印刷設計專業能力。

就業服務員諮詢過程中發現，阿德曾在業界擔任8年的美工人員，於是推介他進入該庇護工場，讓他能發揮美工專長，成為愛加倍庇護工場的印刷設計生力軍。

在工作期間，愛加倍理事長發現阿德對咖啡有濃厚的興趣，支持阿德從設計部門轉至咖啡工坊工作，讓他能將興趣與工作結合，阿德透過不斷地品嘗各種不同風味的咖啡，開啟感官訓練，也學以致用將創意與技術結合，進而協助愛加倍開發多項濾掛咖啡產品。

「與國立歷史博物館合作，結合從館藏常玉畫作圖像獲取的靈感，研發出多款不同風味的濾掛咖啡」，阿德認真努力鼓舞身障者，他說，幸好有多元就業開發方案及培力就業計畫的協助，不僅工作有新目標，更在人生路上找到了滿滿的成就感。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會表示，將咖啡事業營運導入身障者訓練、就業支持及創業輔導，建立適合身障者的生產及行銷分級培訓機制，並規畫品牌加盟，是他一直努力的目標。

他感謝勞動部的「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」一路支持與陪伴，透過人力及經費的補助，讓協會順利發展在地產業，同時也創造許多就業機會，提升弱勢族群再就業的能力。

(中時 )