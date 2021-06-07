被動元件廠—國巨(2327)及禾伸堂(3026)因終端需求穩定，5月合併營收同步月增，其中國巨5月合併營收92.02億元，月增2.1%，再創107年9月以來新高，禾伸堂5月合併營收15.39億元，月增8.74%。

儘管逢中國五一長假致使工作天數減少，但因歐美市場比重提升，加上大中華廠區的產能利用率逐步提高，客戶訂單需求穩健、產品組合持續優化，國巨5月合併營收為92.02億元，單月營收較上月增加2.1%，年成長105.1%，為107年9月以來新高；累計前5月合併營收為419.63億元，較去年同期增加121.5%。

國巨表示，公司整體營運穩定且終端市場需求強勁，大中華廠區的產能利用率亦持續提升中，不過全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司將審慎樂觀應對業績及營運，今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第3季。

禾伸堂5月合併營收約15.39億元，較4月增加8.74%，較去年同月增加25.73%，累計1到5月合併營收約73.6億元，較去年同期增加29.78%。

禾伸堂表示，由於MLCC銷售穩定，且代理產品銷售較上月成長，推升5月合併營收，目前全球供應鏈仍受新冠疫情影響，公司將持續關注並妥善應對，以因應客戶需求。

(時報資訊)