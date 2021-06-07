玉山金控公布2021年5月自結盈餘，單月稅後盈餘14.2億元，累計前5月稅後盈餘84.9億元，較去年同期成長8.1％，EPS為0.67元。主要子公司玉山銀行累計前5月稅後盈餘75.7億元，較去年同期成長0.3％，玉山證券累計稅後盈餘成長249.2％。2021年玉山將深化跨境整合、數位轉型及風險管理，同時聚焦永續金融，穩健發展各項業務。

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