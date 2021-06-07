全球景氣復甦，帶動機器人等自動化相關設備出貨動能轉強。市場指標的日本工具機訂單，4月銷售金額較去年同期翻倍，創2010年8月以來最大增幅。投信法人認為，近期因通膨疑慮升溫，導致資金流出科技股，機器人族群受到連帶波及，提供投資人逢低布局的絕佳機會。

日本工具機工業會JMTBA公布的4月訂單金額，達到1,240億日圓，年成長1.2倍，為2010年8月以來最大年增幅紀錄；而且已連續6個月維持增長趨勢，其中，連3個月都突破1,000億日圓的指標關卡。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，日本是全球機器人出口大國，訂單金額消長反映機器人產業景氣榮枯。

陳世杰指出，市場預估，全球機器人四大家族中的發那科、安川電機等，在2021財年的淨利潤將分別成長3成、7成。另一家日本工具機大廠DMG森精機更宣布，調高今年營收、獲利目標，合併純益將成長240％以上。

陳世杰強調，雖然近期受到投資風格轉換影響，資金流出科技股，連帶波及機器人族群，但是有基本面的支持，機器人股價後市欲小不易，投資人反倒應該把握短期震盪整理之際，逢低分批布局機器人相關基金。

(工商 )