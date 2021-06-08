工業電腦廠融程電(3416)受惠歐美客戶專案大單持續出貨帶動，2021年5月合併營收跳增至2.53億元，一舉超越去年9月2.16億元、改寫歷史新高。公司預期第二季營收將優於首季、再創新高，並對今年營運展望樂觀，預期可望顯著成長。

融程電公布5月自結合併營收達2.53億元，較4月1.73億元躍增達46.31％、較去年同期1.18億元跳增達1.14倍，改寫歷史新高。累計前5月合併營收10.11億元，較去年同期5.9億元跳增達71.26％，續創同期新高。

融程電去年接獲賓士車檢平板及Honeywell倉儲物流平板長期專案大單，出貨自下半年起逐步放量，帶動成長動能穩步增溫。由於屬於需求量高的長期大單，對產品所需IC、晶片均已提前備料，上半年出貨受缺料影響不大，持續挹注營收成長動能。

融程電日前法說時表示，缺料主要集中在特定零件，目前已順利取得，雖然成本上漲無可避免，將使毛利率較首季略為下滑，但因應採購成本上漲，首季已將產品通路報價調漲1成，因此第二季營收可望優於首季、續創新高，並較去年同期顯著成長。

融程電預期，上半年毛利率可維持在34～35％，若新台幣匯率維持28元水準，全年毛利率亦可維持此區間。公司預期下半年缺料狀況將進一步紓緩，由於專案大單需求量穩健，且其他應用訂單需求亦回升，對今年業務面展望樂觀，看好營運可望顯著成長。

(時報資訊)