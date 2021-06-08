投資人觀望全球最低公司稅的相關消息，以及通膨疑慮揮之不去，再加上市場缺乏新的經濟題材，周一美股三大指數漲跌互見，道瓊指數和標普500指數微跌，以科技股為主的那斯達克指數小漲作收。

周一收盤，道瓊工業平均指數下跌126.15點或0.35%，為34,630.24點。標普500指數跌0.08%，收在4,226.52點，較5月初觸及的盤中歷史高點還差0.3%。那斯達克綜合指數小漲0.49%，為13,881.72點。

標普500指數11大類股中，以材料跌1.23%和工業股跌0.69%，表現最疲弱，使大盤承壓。地產股上揚0.91%，漲幅最大。

受惠於對經濟重啟的樂觀情緒持續升高，上周美股主要指數全面上漲，標普500指數上周收漲0.6%，使其今年以來漲幅超過12%。道瓊指數周線漲0.7%，那斯達克指數連漲第3周，上周收漲0.5%。

Piper Sandler首席市場技術分析師Craig Johnson表示，由於經濟復甦的步伐似乎很平衡，股市已經回升到了歷史高點區。通膨雖然出現升高跡象，但對於聯準會之「暫時性」說法的認同度增加，緩解了對通膨的擔憂。

NovaPoint投資長Joseph Sroka表示，財報季已經結束，在財報季之間的空檔推動市場的是經濟數據，由於缺乏題材，今天沒有太多動力讓投資人採取行動。至於通膨會是暫時的，還是會持久下去的看法反反覆覆，下一張要翻出的牌是周四公布的消費者物價指數（CPI）報告。

本周「迷因股」再度成為市場關注焦點。AMC娛樂收漲近15%，盤中一度飆漲25%，上周累計上漲85%。GameStop和黑莓周一漲幅也達2位數，分別漲12.74%和13.78%。

生技藥廠Biogen飆漲38.3%，報導指出美國食藥管理局（FDA）已批准該公司治療阿茲海默症的藥物Aducanumab。

數據中心公司QTS Realty Trust大漲21.2%，報導指出百仕通集團（Blackstone Group）出價67億美元進行收購。

皇家加勒比海國際郵輪（Royal Caribbean）收漲0.44%，該公司宣布旗下六艘郵輪將於7月和8月從佛羅里達州和德州港口啟航。其同業嘉年華遊輪集團（Carnival Corporation & plc）和挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）分別收漲1.1%和3.1%。

(時報資訊)