博世(Robert Bosch)周一在德國啟動了10億歐元(約12億美元)投資的晶片製造工廠，為該汽車零件供應商創紀錄的投資，公司並聲稱將為最新的電動車和自駕車提供晶片配件。

該製造工廠位於德國德勒斯登市(Dresden)附近的半導體中心，在全球汽車產業爭奪晶片之際，將增加博世直接供應汽車製造商的能力，減少對第三方晶片製造商的依賴。

德國總理梅克爾(Merkel)在該工廠線上開幕活動上表示，半導體短缺正阻礙德國經濟復甦，加強防止外部供應鏈中斷的能力是非常重要；德國不處於領先地位，但是必須迎頭趕上。

博世的新廠將專精於電源管理晶片和特殊應用積體電路(ASIC)，這些晶片設計用於執行單一任務，例如啟動汽車的自動煞車系統。然而新廠無法解決例如微控制器等迫使汽車廠停產的產品短缺問題，市場認為微控制器短缺問題將延續到明年。

Strategy Analytics認為，該晶圓廠有助於博世舒緩與其客戶的晶片短缺問題，但無法彌補全球汽車業短缺的晶片。

博世新廠也獲得歐盟投資計畫的2億歐元補助。該工廠將在7月開始生產電源相關晶片，9月開始生產車用晶片。

歐盟執委會副主席Magrethe Vestager表示，博世在德勒斯登的新半導體工廠的尖端技術顯示，當業界與政府聯手時，可以取得傑出的成果。

(時報資訊)