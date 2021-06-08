機組人員防疫措施放寬為「3＋11」天，加上華航諾富特飯店管理疏失，導致群聚感染，被外界認為是防疫破口；另外，本土疫情大爆發，疫苗到貨量不足，民眾黨立委賴香伶今在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，要求行政院2個月內提出總檢討報告。蘇貞昌表示，防疫成果不論成功或失敗都要檢討，目前防疫最重要，先把這關度過後，一定會提總檢討報告。

蘇貞昌今率行政團隊赴立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

賴香伶質詢時指出，過去一年多以來，台灣在防疫上半場表現不錯，但下半場考驗包括國產疫苗是否能如期施打；另外，近期重症跟高齡死亡率增加，疫苗到或數不如預期等問題，要求蘇貞昌具體承諾，針對防疫措施在提出2個月內提出總檢討。

蘇貞昌表示，他要求團隊不論成功或失敗都要檢討，不過，目前防疫更重要，先把這關度過，不要定2個月的期限，但政府一定會總檢討，這是應該的。另外，紓困4.0新增孩童家庭照顧補貼每人1萬元，賴香伶肯定行政院順應民意，但賴香伶認為，相較她所提案的勞工家庭照顧假津貼每日約600餘元，現行家庭孩童補助換算下來每日約200餘元，且全國防疫警戒三級再延長，顯然有所不足，希望政院能再加碼。

蘇貞昌說，這次增加250億元補助孩童家庭補助實在不簡單，有250萬人受惠，如果可以再增加金額會更好，但資源有限，行有餘力的話會從寬考慮，目前為止就盡力去做。

(中時 )