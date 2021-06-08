股票上櫃公司協益電子，控告大陸子公司協隆東莞塑膠電子的陳姓前廠長，涉嫌使用低階原料製造塑膠外殼，低價高報，自2017到2019年間，收受劉姓原料商回扣近370萬元，另負責操作機台的符姓員工也收回扣270萬元。台北地檢署8日依背信等罪起訴陳、符、劉共3人。

檢調調查，陳男明知大陸客戶指定較高規格的塑膠原料，製作機上盒和印表機外殼，但陳卻私下和劉姓原料供應商勾結，用比較低階的原料混充，低價高報，陳從中抽取2％到3％不等回扣。

另外在工廠負責操作機台的符姓員工，明知原料不符需求，卻予配合，並參與抽成。檢調估計陳男從201年到2019年間，收到回扣台幣200多萬元及人民幣30多萬元，符男則獲台幣270萬元回扣。

結果大陸客戶收貨後，發現機殼品質有問題，向協隆的母公司協益電子檢舉，陳男為避免東窗事發，竟一度試圖遊說大陸客戶共同收回扣遭拒。經協益電子內部調查後向檢調提告。檢調調查時，僅符男繳回不法所得，檢方依背信等罪起訴陳、符、劉男3人，對符男求處輕刑。

(中時 )