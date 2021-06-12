台北市長柯文哲怒批中央「資訊不對稱」，高雄先前就知道從87歲開始打，並準備發施打通知單給長者，而北市府則是11日傍晚才知道此波分得7萬劑疫苗，對此，高雄衛生局疾管處長何惠彬認為高雄超前部署，卻被柯文哲形容成內線交易，心裡相當不平，並在臉書上發文公開高雄疫苗超前部署的詳細經過，希望不要讓口水淹沒防疫。

何惠彬在臉書上發文表示，這一波疫情的壓力，大家都能深刻體會，每天為了防疫忙碌奔波，大概每晚只能睡3、4個小時，回家都難以看到家人，但為了抓緊時間和疫情奮戰，他們仍努力以赴，但12日下午開完防疫記者會，看到高雄的超前部署，被台北柯市長形容成內線交易，其實心裡有些不平，決定將事情經過詳細交代，希望柯市長應該了解高雄基層防疫同仁辛勞，而不要讓口水淹沒防疫。

何惠彬指出，約莫6月4日中午，看到報載消息，日本捐贈台灣AZ疫苗的班機落地，按往常經驗推估，疫苗封緘大約要一個禮拜時間，防疫是跟時間賽跑，當時疾管處同仁就開始整理未施打人員名冊。

而中央疫情指揮中心6月9日就公布公費疫苗優先施打對象，前六類優先順序納入長照機構住民及75歲以上長輩，也很明確的指出日本AZ疫苗預計將於6月12至13日左右陸續配送到各縣市政府，當日，高雄市防疫會議上最後決議，針對75歲以上長輩將按年齡高低依序接種。

根據此次全國疫苗的總量及過往經驗推估CDC撥配疫苗原則以及已掌握的尚未施打人數，他向衛生局長與市長報告高雄大約可獲得6到8萬劑疫苗，所以我們同仁就以此數為基準，並翻出早已統計好的人數，第1至3類未接種的醫療及防疫人員約2.3萬人，洗腎病患約1萬人，以及住宿型長照機構民眾約1.9萬人，總計是5.2萬人，假設實際接種達7成5，大約施打4萬人。

剩餘待分配的約2萬劑疫苗，再從早已自民政系統調來的長輩人數資料，80歲以上長輩人數多達8.9萬人，故約抓到87歲約3.1萬人，預計2萬實際接種，加上前述優先接種人員，總共就是6萬劑，確定這個方向後，市府就召開跨局處會議，請交通、民政、社會等局處，協助接種。

何惠彬認為，這就是一個很簡單的分配問題，只是在基層同仁不眠不休的規畫下，他們超前部署把接種策略規畫出來，希望柯市長不要輕易用口水抹煞高雄市基層同仁的努力。