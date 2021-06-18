【愛傳媒黃珊珊專欄】疫苗開打，其實大家都不希望看到混亂、爭執的畫面，但是這幾天接到更多的是里長說仁愛醫院很棒，台大醫院、和平醫院、振興醫院民眾的反應都非常好，很多診所服務很棒，尤其是6月16日下午開打未預約長輩，各地更是井然有序，第一次的混亂狀況要改進，但是做得好的醫院與診所，也請大家給他們一些掌聲與支持。 我16日去了趟西園醫院，事情狀況就是：台北市政府宣布16日下午同步施打未預約長者，而且我們在6月13日就已經通知28家醫院（包括西園醫院），西園醫院在這期間竟然自行通知里長可以在16日早上施打未預約長輩，兩位里長很熱心就發通知或廣播告知里民可以在16日先施打，事先完全沒有告知市政府，顯然他們違反市府統一16日下午開打未預約長者的規定。 6月15日下午四點多，西園醫院透過民意代表向衛生局表示希望可以提前領疫苗，下午五點鐘，市長親自主持疫苗會議，西園醫院副院長也在現場，有提出希望16日提早打，市長裁示全府統一16日下午一起施打未預約長輩，不可偷跑，但會盡量提早提供所需疫苗數量給各院所。 誰知一早的新聞竟然是台北市政府衛生局未提供疫苗所以西園醫院取消預約、媒體標題顯然並非事實： 1. 西園醫院6月16日早上根本就沒有市政府的預約名單。 2. 6月15日晚間十一點多衛生局疾管科同仁通知西園醫院特助來取貨，他說已休息明天早上再取貨。（不是我們不提供疫苗） 3. 西園醫院說是里長提出三百多名單要他們施打，事實上是西園醫院人員主動通知里長可以提早到6月16日早上施打，里長才去廣播與印修改通知單給長輩。 4. 西園醫院說自己擔心三百多人無法在下午打完，事實上里長提出名單是全部長者，已經有一半都已經預約施打完畢，西園醫院自行通知里長，自作主張改變施打時間又推責市府未提供疫苗，實屬不該。 我認為西園醫院也是想好好安排服務里民，所以我到現場與孫副院長溝通，因為6月15日下午五點的疫苗會議對所有流程都說明得很清楚，西園醫院因為自己事先告知里長改時段，違反市府規範竟推說是市府未提供疫苗所以取消預約，顯屬不當，且有很多其他行政區的里長指謫為何全台北市只有西園醫院可以優先施打？ 已經造成市府嚴重困擾，希望下不為例，院方也表達歉意並願意盡量配合市府政策。 一件好事，不要變成壞事，一起防疫都來不及，大家都很辛苦，大家都在努力，只要沒有私心私慾，都是同島一命！西園醫院也是想把事情做好，我們都是！ 作者為台北市副市長照片來源：作者臉書。●更多文章見作者臉書，經授權刊載。●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。